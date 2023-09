BRIT Awards 2024, annunciata la data della cerimonia

Musica

I BRIT Awards 2023, prestigioso riconoscimento ai migliori protagonisti dell'industria musicale inglese, hanno incoronato Harry Styles per la sua eccezionale stagione. La popstar, candidata in quattro categorie, British Artist of the Year, Best Pop/R&B Act, British Album of the Year per il disco Harry’s House e Song of the Year per il brano As It Was, ha traformato in premio tutte le nomination