Simon racconta da Amsterdam un Amore p0rn0: il video

Avete mai pensato di risvegliarvi in un lussuoso hotel di Amsterdam, con la mente offuscata dall' hangover e dai bagordi di una notte inenarrabile? Accanto a voi, dormiente, tra le coperte avvolto, un corpo nudo, e sul cuscino un volto, tanto straniero ai vostri occhi quanto noto alla vostre più segrete fantasie. Avete mai vissuto un amore estr3mo, all'insegna della perv3rsione, della passione, fatto unicamente di carne, di s3ss0 e di corpo? Fuori la pioggia bagna le strade, come gli umori che tra le gambe tracciano il sentiero del ricordo. Nella testa il Vietnam si quieta solamente col quinto caffè, eppure l.i non ricorda di l.i. L.i non ricorda di sé. Chi ha amato chi quella notte? Che fine ha fatto il mondo cestinato nello spam? E se fosse un amore p0rn0 a raccontarci la verità?



Il respiro ansimante e affannato, di una corsa contro il tempo del giudizio, ci conduce in una stanza d'albergo ad Amsterdam, dove un gruppo di ragazzi celebra un amore fluido, scevro di preconcetti e dogmi. Una danza di corpi sinuosi solletica l'immaginario collettivo del proibito, destando invidia ed altres curiosità. Non esiste una legge precisa che possa governare un amore p0rn0, e questo videoclip ci racconta e mostra con sfrontatezza, quanto questo sia realizzabile con estrema facilità , quando e dove lo si desideri reciprocamente. Amore p0rn0 è un inno all'amore libero, e gode del privilegio di esistere senza catene, senza alcuna promessa, se non quella di vivere un' edonica indimenticabile notte di voluttà.



Il mio rapporto con la musica è un rapporto ancestrale e prenatale. Sono stato concepito nella musica e cresciuto in una pancia danzante: quella di mia madre. Mamma era solita ascoltare musica anche quando mi aveva in grembo, credo mi abbia trasmesso questa passione per sangue o DNA . Probabilmente, per destino o per volere, sono nato per cantare. Tuttavia, devo dire, che il rapporto che ho con la musica è duale, conflittuale, in alcuni momenti la amo, in altri non riesco a fare a meno di odiarla. Eppure, proprio nel momento in cui tento di allontanare la dea musica da me, ne ascolto il suo richiamo, ammaliante come verso di sirena. E in quel canto mi ritrovo e mi riconosco, e solo attraverso di esso mi esprimo in toto. L'atto del cantare sublima ogni mio impulso, e tutto il mio essere finisce per esprimersi su di un palcoscenico, come se quella fosse la migliore versione di me stesso, o, unicamente, la più corrispondente al vero. Tutto questo è visibile anche attraverso il videoclip dove esprimo tutto me stesso senza filtri. Questo video sono sicuro attrarrà la vostra attenzione perché concepito quasi come un film con uno storytelling avvincente. Non abbiate mai paura di esprimere voi stessi al 100% sia nella musica che nella vita è questo il messaggio che voglio mandare. Buona visione!