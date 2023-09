Aldo Di Gennaro canta la speranza in The Sun Will Shine Again: video

Il brano “The Sun Will Shine Again” è stato da me scritto in un periodo in cui la situazione sembrava molto critica a causa del Covid e quando si pensava che la pandemia si stesse risolvendo la notizia dello scoppio della guerra in Ucraina.

Quando ne ho composto la melodia, caratterizzata com’è da un buon ritmo, è stato spontaneo scrivere un testo pieno di speranza e fiducia per il futuro. I periodi brutti ci son sempre stati; per uscirne il più velocemente possibile è necessario darsi da fare attivamente: così “il sole tornerà a splendere”.



“The Sun Will Shine Again” è anche il titolo del mio album pubblicato a marzo 2023. Nell’album ci sono 11 brani che parlano d’amore,di guerra, di solitudine, della bellezza della natura e infine last but not least di speranza nel futuro. I brani sono stati da me scritti dal 2020 al 2022 e sono stati prodotti da me e da Renato Droghetti della SanLucaSound. I cori sono stati curati da Serenella Occhipinti. La maggior parte dei brani sono in inglese, che è la lingua in cui sin dall’ inizio ho scritto i miei testi. Ma due sono per me per la prima volta in italiano. Per la realizzazione del videoclip ho contattato Rodolfo Rod Mannara, che già aveva diretto per me altri videoclip, e abbiamo discusso sull’ impostazione da dare al video. Di solito un videoclip è caratterizzato da uno storyboard in cui si alternano il cantante che interpreta il brano e una “storia” che si sviluppa in parallelo. In questo caso,però, mi interessava mettere l’accento sull’ esecuzione della canzone, senza creare una storia che ne illustrasse il contenuto, perché qui è tutto molto chiaro sin dal titolo: c’è metaforicamente una violenta tempesta che incombe, ma presto “il sole tornerà a splendere”. Perciò ho deciso di lasciare la parola alla sola musica. Ho così chiesto a vari amici musicisti di partecipare alla realizzazione del video suonando tutti insieme il brano, come facciamo quando effettuiamo delle prove per poi presentarlo dal vivo. Ci siamo dati appuntamento per ritrovarci una sera in una sala di registrazione e abbiamo cominciato a provare: subito si è sviluppata una bella atmosfera tra tutti noi. Quando si esegue un brano in gruppo si provano tante sensazioni, tante emozioni ed io penso sia bello trasmetterle anche a chi ascolta e guarda. Proprio questo è stato l’obiettivo del videoclip. Dopo le prime prove, Rod ha dato il via alle riprese e penso sia riuscito a trasmettere bene l’atmosfera che si era creata tra i musicisti. Al video, oltre me, hanno partecipato Andreas Polaviou aka Sundaydunking alla chitarra, Barbara Zagatti al sassofono, Gaetano Di Giacinto al basso, Marco Muzzati alla batteria e Renato Droghetti alla tastiera. Serenella Occhipinti e Melissa La Giglia, oltre a curare i cori, hanno anche accennato per sottolineare il ritmo della canzone una mini coreografia.