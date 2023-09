Teatro di Legnano, da Cacciapaglia a Pisani-Follesa: il programma

Musica, prosa, comici e cabaret, danza e family show, la proposta del cartellone 2023/24 del Teatro Città di Legnano Talisio Tirinnanzi, un cartellone elaborato seguendo le indicazioni dell’Amministrazione Comunale (Bando) e dunque strutturato in rassegne di diversi generi. Le proposta artistica e’ ampia e diversificata per generi e linguaggi, siano essi spettacoli o altro genere di iniziative culturali, tali da soddisfare la reale richiesta del pubblico ed ampliare l’interesse a tutte le fasce di età. Il cartellone inoltre è pensato e pianificato strategicamente per posizionare nel tempo il Teatro tra le location più rappresentative del panorama artistico italiano e per offrire alla città ancor di più opportunità di svago e cultura con massima fruibilità dell’intero cartellone.

Il sipario del Teatro comunale Città di Legnano Talisio Tirinnanzi si alzera’ per la nuova stagione venerdi’ 20 ottobre alle ore 21.00 con la splendida voce di Alice per “Alice canta Battiato” e sul palco, fino a primavera inoltrata, saliranno spettacoli e protagonisti tra i piu’ amati tra cui Andrea Pucci, Ginevra Fenyes, Katia Follesa e Angelo Pisani che andranno in scena, insieme al loro corpo di ballo, per la prima nazionale del tour invernale del loro spettacolo “Ti posso spiegare”, Angelo Pisani tornerà a maggio sul palco del Talisio Tirinnanzi con il suo spettacolo ‘ Scomodo’ , ed ancora, in scena nella prossima stagione, I Musici di Francesco Guccini, Le Mille Bolle Magiche di Silvia The Bubble Fairy, lo spettacolo “Accabadora” drammaturgia di Carlotta Corradi dal romanzo di Michela Murgia con la regia di Veronica Cruciani, Roberto Cacciapaglia, James Senese, Zio Vanja di Anton Cechov, Gli ultimi giorni di Van Gogh Il diario ritrovato spettacolo teatrale di e con Marco Goldin, Coppia Aperta Quasi Spalancata di Dario Fo e Franca Rame con Chiara Francini e Alessandro Federico, Gli Elfi di Babbo Natale Family Show, La Notte del Gospel con il Virginia State Gospel Choir (U.S.A.), Il 31 dicembre 2023 lo SPECIALE CAPODANNO con lo spettacolo “Che rimanga tra noi” di Giovanni Cacioppo. Si proseguira’ da gennaio con il Gran Gala’ della Danza con il corpo di ballo del Balletto di Milano diretto da Carlo Pesta, Elio Germano e Teho Teardo, Shakespeare in rock, Natalino Balasso, Angelo Branduardi in duo con Fabio Valdemarin, Broadway Express Febbre da musical!, La Strana Coppia di Neil Simon con Gianluca Guidi e Giampiero ingrassia, Uto Ughi, Otello di William Shakespeare con la regia di Andrea Baracco, Gabriele Cirilli, GiocaGiocattolo “Quando i bambini dormono... i giocattoli giocano” una produzione del Teatro del Buratto, Lo Chiamavano Scintilla con Gianluca Fubelli Scintilla e con lui sul palco Giulio Cesare e Romolo Printz, Romeo e Giulietta Balletto in due atti su musica di P. I. Tchaikovsky, L’Avaro di Molière con la traduzione e adattamento di Letizia Russo e la regia di Luigi Saravo, Chiara Anicito, Gioele Dix e Valentina Cardinali, Piccole Donne - IL Musical di Broadway, Milena Vukotic e Pino Micol, La Spada nella Roccia con la regia di Sandra Bertuzzi e le musiche di Piero Monterisi e Emanuele Brignola, Canto Libero omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol, Umberto Galimberti, Enrico Ruggeri, Teo Mammucari, Vittorio Lingiardi, Il Gruffalò il musical, Massimo Recalcati e Erika Minazzi, Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio, Peter Pan e Wendy con adattamento e regia di Sandra Bertuzzi, Eugenio Finardi, Dario Cassini, Big One The Voice and The Sounf of Pink Floyd ed ancora altri emozionanti ospiti.