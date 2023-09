Il progetto è dedicato agli effetti incredibilmente benefici del mare, in quanto immergersi nella natura è di per sé già un toccasana IL VIDEO E' INTRODOTTO DA UN TESTO ORIGINALE DELL'ARTISTA

"Forse non bastano due braccioli e qualche gonfiabile per tenersi in salvo dalle difficoltà della "big city", dove conta più sapersi muovere e saper nuotare"



Con la scrittura di questo brano sono riuscita finalmente a mettere un po’ delle mie radici nella musica che faccio, e questo grazie alla collaborazione con Silent (Silvio Parente) musicista e produttore napoletano, oltre che autore di testi e membro del sound system “Sun System Hi-Fi”. Il progetto è dedicato agli effetti incredibilmente benefici del mare, che ho sempre provato sulla mia pelle sin da piccola e questo perchè ho avuto la fortuna di crescere in un posto la cui storia e la cui cultura, oltre al paesaggio e allo spirito delle persone, sono state da sempre influenzate dalla presenza del mare. Andare al mare e immergersi nella natura è un toccasana e allo stesso tempo un diritto inviolabile, il diritto a sentirsi bene e a rigenerarsi e il suo potere rigenerante è inclusivo, non fa distinzioni di nessun tipo. Quando abbiamo chiesto a degli sconosciuti di lasciarsi coinvolgere nelle riprese del videoclip volevamo far passare questo messaggio: il mare è inclusivo e fa bene a tutti. Le contraddizioni della vita urbana invece, oltre a creare divisione, ci crollano addosso continuamente, un po’ come l’aria inquinata che siamo costretti a respirare ogni giorno.



Ecco che "Soluzione Salina" finisce per riflettere sulla situazione delle spiagge a Napoli, che ad oggi è un tasto molto dolente per i napoletani. Questo è dovuto al fatto che sono state privatizzate e rese inaccessibili quasi tutte le aree una volta disponibili per la balneazione libera. Il videoclip del brano, di produzione di Rovhertz (Roberta Rossi Scala), elettricista cinematografica e aspirante direttrice della fotografia, ha portato alla collaborazione con il collettivo Seadogs, gruppo di artisti napoletani variegato ed eterogeneo, che tra le varie attività combatte a proprio modo la battaglia contro la privatizzazione delle spiagge di Napoli. Le magliette che compaiono nel videoclip del brano vogliono denunciare proprio questa situazione, e venivano stampate da Seadogs già dall’anno scorso, quando hanno iniziato a collaborare con la realtà di Mare libero di Napoli, un’associazione che da sempre si batte per garantire agli abitanti della città il libero accesso alla spiaggia, "bene di tutti".



Ringrazio tutta la squadra che si è occupata del videoclip musicale di "Soluzione Salina":

Regia: Zoe Valentini

Aiuto regia: Isotta Tomassini

Montaggio: Luca Visingardi

Fotografia: Roberta Rossi Scala, Matilde Gucciardi

Direttrice di produzione: Claudia Lambiase

Operatrice Macchina “A”: Roberta Rossi Scala

Operatrice Macchina “B”: Matilde Gucciardi

Fotografa di scena: Gaia Merolla

Color Grading: Andrea Napolitano

Assistente operatrice: Marianna Bregni

Aiuto operatore: Federico Morlupi



Si ringraziano Gianluca Battelli, Max Dale studio per la sessione di registrazione, Ago Roots per l’ispirazione per il riddim della canzone e tutti i partecipanti alle riprese in qualità di comparse.