Pinguini Tattici Nucleari, la scaletta del concerto a Reggio Emilia

Quali canzoni potremo ascoltare all'ultima data del tour del gruppo di Rubami la notte in programma a Campovolo? Attese 80.000 persone

Sabato 9 settembre i Pinguini Tattici Nucleari chiuderanno il loro straordinario tour con un concerto alla RCF Arena . Attese decine di migliaia di persone per ballare sui grandi successi della formazione che si è imposta tra i grandi protagonisti della scena discografica italiana.

pinguini tattici nucleari, la possibile scaletta

Dal concerto al Parco San Giuliano di Mestre del 7 luglio alla data che concluderà il tour, in questi mesi i Pinguini Tattici Nucleari hanno portato la loro musica in giro per l’Italia. 80.000 persone sono attese all’ultima tappa delle tournée che ha fatto sognare il pubblico, tra i momenti emozionanti anche una proposta di matrimonio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

Riccardo Zanotti ha condiviso il video su Instagram scrivendo: “A un certo punto ieri, sulla strofa di Irene, sento il pubblico delle prime file urlare così forte che per un attimo mi distraggo e stono una nota. Amen, penso. Sono cose che succedono ai live, però un po’ mi dà fastidio perché vorrei fosse sempre tutto perfetto. Scopro ora il motivo: quello che vedete in video. Una richiesta di matrimonio, a pochi passi dal palco. E allora sapete che vi dico? Tutto perfetto così. Ogni tanto una nota stonata è solo un battito di ali di farfalla causato da un tornado di emozioni che sta poco sotto, al di là della transenna”.