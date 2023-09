Steve Harwell, ex Smash Mouth, è in fin di vita

Rocker 56enne, ex cantante degli Smash Mouth e dei Radio Angel, secondo la stampa statunitense Steve Harwell si troverebbe ricoverato in un hospice con pochi giorni di vita. A dare per primo la notizia è stato Entertainment Weekly, riferendo le parole di un portavoce degli Smash Mouth.

L'annuncio del ritiro

"Fin da quando ero bambino, ho sognato di essere una rockstar esibendomi davanti ad arene esaurite e sono stato così fortunato a vivere quel sogno": queste le parole pronunciate da Steve Harwell in occasione del ritiro. Il cantante si era poi rivolto direttamente ai suoi compagni di band, definendo un "onore" essersi esibito insieme a loro: "Non riesco a pensare a nessun altro con cui avrei preferito intraprendere questo viaggio selvaggio". Il comunicato si concludeva così: "Ho provato così tanto a superare i miei problemi di salute fisica e mentale e ad esibirmi un'ultima volta, ma non ci sono riuscito".

Harwell, che esordì come rapper prima di passare al rock, è apparso negli anni in diversi programmi televisivi (fu persino giurato in una puntata di Ballando con le Stelle in Italia, in sostituzione di Lamberto Sposini). Nel 2001 ha perso suo figlio, che aveva solamente sei mesi, a causa di una leucemia fulminante.