IMAGinACTION 2023, arrivano Alfa, Rovazzi, Federico Rossi e Sethu

Il 15 settembre chiudono le iscrizioni per il YOUNG IMAGinACTION AWARD 2023, realizzato in collaborazione con BPER Banca. Il tema di questa edizione saranno gli album “Nord Sud Ovest Est” degli 883 di cui ricorrono i 30 anni, e “The dark side of the moon” dei Pink Floyd, in occasione del 50esimo anniversario. La giuria del contest, presieduta dal regista e direttore artistico Stefano Salvati e dall’autore televisivo Domenico Liggeri, sceglierà i due vincitori, uno per ogni album. I due videoclip prescelti per la finale verranno proiettati durante una delle serate e i loro autori avranno l’opportunità di esibirsi sul palco del festival. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito www.imaginactionvideoclipfestival.com e sulla pagina Facebook del festival www.facebook.com/imaginactionfestival. Nel corso delle tre serate della rassegna ci sarà anche l’assegnazione del Premio Miglior Videoclip Italiano 2022-2023 da parte dell’Academy del Festival. Il riconoscimento è istituito in collaborazione con FIMI, AFI e PMI. Partecipano al concorso gli oltre 1000 videoclip italiani pubblicati tra gennaio 2022 e giugno 2023. IMAGinACTION ha voluto dedicare questa nuova edizione al popolo emiliano-romagnolo, decidendo di devolvere parte del ricavato delle tre serate alla Protezione Civile per sostenere e aiutare le vittime della recente alluvione che ha colpito la regione. I biglietti sono in vendita sulle piattaforme Ticketone e Vivaticket, e presso la biglietteria del Teatro Comunale di Ferrara.

