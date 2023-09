Cristina D'Avena a Milano, la possibile scaletta del concerto

Lo show, in programma alle ore 21.00 al Carroponte di Milano, potrà contare anche sulla presenza dei Gem Boy

Venerdì 1° settembre Cristina D’Avena sarà in concerto al Carroponte di Milano. La cantante sarà affiancata dai Gem Boy , il divertente gruppo parodistico con il quale ha stretto un sodalizio originale e molto amato.

cristina d’avena, la possibile scaletta

Tutto pronto per il nuovo show della regina dei cartoni animati. Cristina D'Avena salirà sul palco del Carroponte davanti a migliaia di persone. L’inizio del concerto è fissaro per le 21:00, al momento sono ancora disponibili alcuni biglietti. Questo l’indirizzo della struttura: Via Granelli, 20099 Sesto San Giovanni.

Cristina D’Avena porterà i brani che l’hanno resa un’icona della musica italiana, al suo fianco i Gem Boy, la formazione bolognese che da anni reinterpreta proprio le sue canzoni.