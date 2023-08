MoBlack, l'ascesa mondiale della afro house. L'INTERVISTA

Ciò che emerge in modo dirompente è la voglia di celebrare il momento e di essere presenti a sé stessi, questo è stato sempre il tuo modo di vivere? E quanto è stato importante per te?

Nel 2000 dopo i miei primi viaggi in Africa. La musica afro house esisteva già ma non era ancora molto popolare, i suoni erano principalmente tribali e il genere era destinato esclusivamente a un pubblico adulto e di nicchia.

Distaccandoci un attimo dal presente, se dovessi dare un consiglio al te adolescente, quale sarebbe?

Mi consiglierei di concentrarmi sul presente senza smettere di inseguire i miei sogni. Ovviamente bisogna essere disposti a fare sacrifici, a studiare e a lavorare sodo, senza dimenticare mai una bella dose di coraggio per uscire dalla propria comfort zone.

Rivolgendo invece lo sguardo al futuro?

Vedo che questo genere musicale crescerà sempre di più.

Nel corso della tua carriera hai suonato in tutto il mondo, tra gli ultimi traguardi l’esibizione allo stage Terra Solis del Tomorrowland, quanto è importante la relazione con il pubblico?

La relazione con il pubblico è essenziale, un DJ set senza pubblico non ha senso. La nostra missione è quella di far divertire, emozionare e viaggiare. Per me è importantissimo lo scambio di energia, la vera magia è quando si crea la perfetta sinergia con il pubblico.

Se dovessi scegliere tre aggettivi per descrivere la tua musica, quali sarebbero?

Profonda, emozionante e allegra.