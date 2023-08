Tony Hadley cade in camerino, poi canta seduto al concerto di Palmi

L’ex leader degli Spandau Ballet, che si trova in Calabria, è scivolato prima di salire sul palco in piazza Primo Maggio. Si è comunque esibito davanti a circa 20mila persone rimanendo su uno sgabello e con la gamba infortunata stretta da un’evidente fasciatura. L’ipotesi è una rottura del menisco

