La scaletta del concerto dei Negramaro a Galatina

La band di Giuliano Sangiorgi, che festeggia venti anni di carriera nel 2023, è attesa per l'unico concerto in Salento il 12 agosto. Il live sarà pieno di ospiti, da Elisa a Diodato, a Rosa Chemical

C'è fermento ed eccitazione tra i fan dei Negramaro e gli stessi membri della band non stanno più nella pelle all'idea di salire sul palco di Galatina per abbracciare il pubblico pugliese e i fan che li hanno sostenuti nei loro primi venti anni di storia . Giuliano Sangiorgi e compagni hanno iniziato a diffondere con largo anticipo i nomi degli ospiti del mega concerto del 12 agosto che si terrà all' Aeroporto Fortunato Cesari . Il live, molto più di uno spettacolo, sarà una grande festa. Ecco cosa bisogna sapere su " N20 Back Home ".

N20 Back Home: tutti gli ospiti

Per i Negramaro, che inizieranno a suonare dalle ore 21 a Galatina, in provincia di Lecce, si è mobilitata anche la Regione Puglia che ha messo a disposizione del pubblico del concerto un servizio di treni regionali per raggiungere l'Aeroporto di Galatina. I convogli (che partono da Bari e hanno come destinazione la stazione “Galatina N20 Negramaro”) sono stati personalizzati con le immagini della band.

Questa è solo una delle iniziative che rendono memorabile la tappa pugliese del tour N20, dieci date tra luglio e settembre nelle maggiori arene all'aperto d'Italia - dal Teatro Greco di Siracusa all'Arena di Verona.

Sotto ai riflettori con la rock band ci saranno tanti amici illustri, già annunciati attraverso i canali ufficiali del gruppo.

Alla festa di Galatina gli invitati ufficiali sono: Ariete, Aiello, Rosa Chemical, Ermal Meta, Malika, Ayane, Sangiovanni, Samuel, Diodato, Niccolò Fabi, Samuele Bersani, Madame, Fiorella Mannoia ed Elisa. A questi, si potrebbero aggiungere altri nomi, a sorpresa. Sempre via social è stata annunciata la presenza dei ballerini Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, una ennesima chicca per rendere lo spettacolo davvero grandioso.