Negramaro N20 BACK HOME, anche Samuel alla grande festa della band

Il countdown è iniziato e cresce sempre di più l’attesa per l’evento speciale N20 BACK HOME, la grande festa dei negramaro - unica data in Puglia - che si terrà sabato 12 agosto, in una location inedita, finora mai utilizzata per un evento musicale, l’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina (LECCE). Dell’ultima ora l’annuncio a sorpresa, sui canali social della band, della presenza di Samuel, che va ad arricchire la lista degli ospiti che saranno presenti al concerto evento, e si aggiunge così a Elisa, Fiorella Mannoia, Madame, Samuele Bersani, Niccolò Fabi, Diodato, Sangiovanni, Malika Ayane, Ermal Meta, Rosa Chemical, Ariete e Aiello. Durante il grande evento prenderanno vita duetti e performance inedite e spettacolari, per ripercorrere la storia del gruppo e vivere così un’esperienza indimenticabile, che andrà ben oltre il concerto.



N20 Tour riporta così i negramaro a casa, laddove tutto è cominciato, dopo i concerti sold out alle Terme di Caracalla a Roma del 13, 14 e 16 giugno e al Teatro Greco di Siracusa del 19, 21 e 22 luglio, e prima di chiudersi con i tre concerti previsti all’Arena di Verona per il 22, 23 e 24 settembre. Nel corso della giornata del 12 agosto avrà grande spazio anche il programma globale di Spotify RADAR, nato per supportare i talenti emergenti a livello locale: tra questi, si esibiranno Assurditè, Asteria, Camilla Magli e piazzabologna. Da sempre sensibili e impegnati alle tematiche sociali attuali, i negramaro per la celebrazione del ventennale hanno voluto con sé la Fondazione Sylva, organizzazione no-profit che si occupa di rigenerazione ambientale attraverso la riforestazione, unica realtà che sta riforestando il Salento e la Puglia (non con ulivi, ma con macchia mediterranea, paesaggio originario del tacco d’Italia).



Radio Italia è radio partner di N20 Tour e di N20 Back Home. Radio Norba è radio partner dell’evento N20 Back Home. Trenitalia Regionale è Official Green Carrier di N20 Back Home. Per l'evento di Lecce è possibile prenotare il viaggio andata e ritorno in autobus direttamente dalla piattaforma BusForFun al seguente link: https://www.busforfun.com/articolo/negramaro. È inoltre possibile, tramite la piattaforma Parkforfun.com, prenotare il proprio posto auto. La gestione dei parcheggi è di competenza di ParkForFun sia per il coordinamento sia per la gestione online ed onsite delle aree parcheggio nelle vicinanze della venue dell’evento (Aeroporto di Galatina – LE). Per tutte le informazioni sui biglietti: www.magellanoconcerti.it www.friendsandpartners.it.