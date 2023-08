Piero Pelù aggiorna i fan sull'acufene che ha causato lo stop al tour

Il rocker si è immortalato in un selfie in cui mostra (e spiega) le cure a cui si sta sottoponendo per tornare in forma sul palco e chiede ai fan di fargli compagnia in questo periodo di “vacanza forzata”







Nell'estate che lo sta tenendo lontano dal palcoscenico, Piero Pelù si consola come può e fa appello ai fan di fargli compagnia sui social, mezzo che utilizza per dare a tutti gli ultimi aggiornamenti sul suo stato di salute.

Il cantautore, che a fine giugno aveva raccontato di aver subito uno shock acustico che avevano aggravato l'acufene di cui è affetto da anni, ha scritto di essere leggermente migliorato grazie alle cure a cui si sta sottoponendo.

Nel selfie pubblicato su Instagram il musicista mostra il volto e anche gli integratori che gli hanno prescritto per tornare in forma. Sono loro i protagonisti di quella che definisce una “vacanza forzata”.

L'udito è migliorato del dieci per cento È specifico Piero Pelù nel descrivere la cura di integratori che lo stanno aiutando a superare il riacutizzarsi dell'acufene di cui soffre da diverso tempo.

Un prodotto al mattino, uno al pomeriggio e un altro alla sera, così il rocker fiorentino sta trascorrendo le giornate dell'estate che aveva programmato sul palco con la serie di concerti del tour Estremo Live 2023 posticipato per ragioni di salute al 2024.

La voglia di tornare ad abbracciare i fan, tuttavia, è tanta e Pelù ha approfittato di un post per chiedere a chi lo segue su Instagram, quasi duecentosessantamila follower, di condividere con lui i loro momenti più belli dell'estate. “Voi come ve la passate e dove siete? Mandate qualche foto?”, ha scritto il cantautore sotto al post. Inutile dire che i fan si sono dati da fare per intrattenere il musicista convalescente facendogli gli auguri per la sua guarigione. Qualcuno gli consiglia rimedi diversi da quelli fotografati, altri lo consolano dicendogli che anche loro a causa della musica rock condividono la stessa sorte. In ogni caso Pelù sembra stare sempre meglio e nella didascalia scrive che l'acufene è sta regredendo: il suo udito è migliorato del dieci per cento. approfondimento Piero Pelù, da El diablo a Toro loco: le sue canzoni da (ri)ascoltare

Piero Pelù al lavoro sul nuovo album

Piero Pelù sta approfittando di questa vacanza forzata per dedicarsi alla composizione e alla produzione del nuovo album che, dice, gli sta regalando già molte emozioni.

Non si perde d'animo, dunque, il cantante e, nonostante il contenuto di alcuni post (oltre allo scatto con gli integratori, di recente, aveva pubblicato anche una foto prima di entrare nella macchina per la risonanza magnetica) ammette di stare facendo tesoro di questo momento speciale nel quale è obbligato a prendersi cura di sé. Da padre spirituale dei suoi fan, Pelù ha invitato i suoi follower a proteggersi le orecchie in presenza di ambienti rumorosi. Anche ai concerti, scrive, è bene dotarsi di tappi di spugna, un piccolo accorgimento che può fare molto per preservare la propria salute.

