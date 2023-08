Gigi d'Alessio a Forte dei Marmi, la scaletta del concerto

L'estate in musica di Gigi D'Alessio prosegue senza sosta attraverso il ricco calendario di date dal vivo del Dove c'è il Sole Tour , la tournée che vede il cantautore partenopeo protagonista delle maggiori arene estive italiane. Dopo l'annullamento e il rinvio per maltempo della tappa all'Arena dei Pini di Baia Domizia (che è stata spostata dal 4 al 10 agosto), il cantante ha abbracciato il pubblico a Castel di Sangro e a Santa Maria di Castellabbate prima di mettersi in marcia per una delle località più animate della Toscana in questa stagione: Forte dei Marmi . Ecco le cose da sapere del concerto in programma l' 8 agosto .

Il live a Villa Bertelli dalle 21:30

Il Parco di Villa Bertelli, località prescelta a Forte dei Marmi per ospitare eventi e artisti di interesse nazionale e internazionale, farà da cornice al concerto di Gigi D'Alessio dell'8 agosto, unica tappa in Toscana per l'artista campano che nell'estate 2023 è impegnato ad attraversare l'Italia portando la sua musica da Nord a Sud, isole comprese.

Nel live che avrà inizio alle ore 21 e 30 sarà l'occasione per i fan di ascoltare i maggiori successi del cantautore classe 1967 attivo nel panorama musicale italiano da oltre trent'anni.

Reduce dal sold out di Santa Maria di Castellabate, D'Alessio sta affidando ai social i suoi pensieri per un pubblico sempre entusiasta al termine di ogni concerto. Dopo la tappa di Castel di Sangro, il cantate ci ha tenuto a ringraziare il gruppo di calciatori della SSC Napoli che lo ha raggiunto sul palco per un brano. Anche a Forte dei Marmi è prevista una notte emozionante.