È morto John Gosling, ex tastierista dei Kinks

Gosling aveva partecipato all’incisione di 10 album, contribuendo al successo di hit come Lola (sua prima collaborazione con la band) e Celluloid Heroes. Suonò tastiere e pianoforte e collaborò alla scrittura dei brani. Nel 1978 lasciò il gruppo per proseguire una carriera da sessionman. Era stato sostituito prima da Gordan Edwards e poi da Ian Gibbons. Nel 1994 era stato tra i fondatori dei Kast Off Kinks – una costola della band che includeva anche Mick Avory, John Dalton e Jim Rodford – e vi era rimasto fino al suo ritiro nel 2008.

I MESSAGGI DEGLI EX COLLEGHI

Il cantante dei Kinks Ray Davies ha reso omaggio al suo ex compagno con queste parole: “Condoglianze alla moglie Theresa e alla famiglia. Riposa in pace, carissimo John”. Il chitarrista Dave Davies ha aggiunto: “Sono profondamente costernato e sconvolto dalla morte di John Gosling. È stato un amico e ha dato un importante contributo alla musica dei Kinks nel periodo in cui è stato con noi. La mia più profonda vicinanza aalla moglie e alla famiglia. Conserverò sempre nel mio cuore un profondo affetto e amore per lui. Grande musicista e grande uomo”.