La scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Bari

Un tour dal successo incredibile

Continuano ad accumulare un sold out dopo l’altro nel loro tour estivo. Dopo il successo riscosso con il lancio dell’album Fake News, da cui è tratto il tormentone Rubami la notte che sta spopolando in radio – e non solo -, ora i Pinguini Tattici Nucleari si stanno godendo una stagione estiva tutta fatta di successi. Le esibizioni dal vivo di Riccardo Zanotti e soci stanno conquistando il pubblico di tutta Italia, una data dopo l’altra. E dopo il sold out di San Siro e quello di Roma, questa sera la band si prepara per la nuova tappa di Bari, per poi proseguire con un tour che la sta portando in giro per tutta Italia.