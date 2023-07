Donno, Ogni Tua Mancanza si trasforma in una playlist

1- L’ultimo treno della notte - Tiromancino

Questa canzone mi ricorda la mia ultima relazione, interrotta d’estate... ascoltavamo spesso insieme i Tiromancino in macchina nei nostri viaggi e l’idea di un treno che si porta via l’amore, come la fine di una vacanza, mi rievoca nel bene e nel male il pathos provato in quel periodo



2- Something Stupid - Frank Sinatra, Nancy Sinatra

Questa canzone mi fa venire il “mal di Grecia”! Ho fatto un viaggio con una mia ex di 3

settimane in 10 isole diverse delle Cicladi. In quel viaggio avevo voglia di musica d’altri tempi e non so perché ma questa canzone mi fa sentire la mancanza di cose che non ho vissuto realmente ma che il mio inconscio sente di aver vissuto in epoche lontane, creandomi molta nostalgia.



3- Vacanze Romane - Matia Bazar

Mia madre ascoltava moltissimo questa canzone quando ero piccolo...ascoltandola viaggio indietro nel tempo, in quei giorni da bambino andando qua e là con la mia giovanissima mamma che mi portava ovunque con sè.



4- Follow you - Bring me the horizon

A 25 anni sono stato amante di una ragazza per cui provavo sentimenti fortissimi... l’ultima sera in cui ci siamo visti ho dovuto troncare i rapporti e, riaccompagnandola a casa, in quel breve tratto (in macchina avevo il disco appena uscito dei BMTH) la canzone di sottofondo era la traccia numero 5, Follow You, l’opposto di ciò che era appena successo! Però questo brano mi lancia alla velocità della luce a quel periodo emotivamente molto intenso.



5- Paradise - Coldplay

Questo non è un brano triste, anzi, però mi suscita malinconia e nostalgia! Ascoltai questa canzone per la prima volta su un bus a Praga Insieme a una ragazza del posto che avevo conosciuto durante un mio tour in Europa dell’Est e, quando andai a trovarla, appena saliti sul bus verso casa lei mi condivise le sue cuffie per ascoltare musica... il primo brano in playlist fu proprio questo.



6- A muso duro - Pierangelo Bertoli

Questo brano non è legato a un momento in particolare, però è un brano che “casualmente” mi capita di ascoltare nei momenti di grande difficoltà in cui ricerco me stesso... questa canzone mi rispecchia molto e sentendola mi porta in ordine casuale a situazioni difficili che poi ho risolto.



7- Le Rane - Baustelle

Ho ascoltato questo brano per la prima volta pochi giorni dopo essere stato lasciato da una mia ex...stavo andando al lavoro e prima del bridge, la frase “e ho pianto sul tempo che fugge su ciò che rimane” mi ha spezzato! Ho pianto per tutto il tragitto verso il mio vecchio posto di lavoro; quelle rare volte in cui mi capita per caso in qualche playlist devo stare molto attento perché sul finale, ovunque io sia rischio il pianto improvviso ahahahahahah!



8- The Weight - Thrice

Quando ancora non esisteva Spotify, e quindi la musica la si ascoltava sull’ Ipod o altri dispositivi in cui si creavano playlist proprie e le canzoni andavano in maniera

completamente casuale mi resi conto di una cosa: ci sono stati almeno 3 casi in cui pochi minuti prima di lasciare una persona, o di essere stato lasciato, mi usciva sempre questa canzone, quasi fosse stato un segno! Ogni volta che la sento non so se piangere o ridere nel rivivere tutte quelle situazioni.



9- Pictures of you - The Cure

Un giorno, parecchi anni fa, feci un viaggio avventuroso e improvviso da solo verso la

Toscana per fare una sorpresa a una ragazza... il telefono si era scaricato, e avevo lasciato a casa tutti i cd, l’unico che avevo era “disintegration” che non avevo mai ascoltato con attenzione all’epoca: rimasi folgorato da tutto il disco e in particolare quel brano che mi stava portando verso ciò che la canzone poi descrive. Riascoltandola mi ricordo di quel viaggio assurdo e della batosta sentimentale presa poi poco dopo .. e della mancanza di esperienza che avevo quando ero così giovane.



10- Another sad song - Lower Than Atlantis

Mi riporta immediatamente in quegli anni dove giravo l'Italia e a volte anche l’Europa

suonando con la mia prima band Metalcore. Tutti quei viaggi insieme, quelle storielle di passaggio nelle città in cui andavamo, dei nostri amici che ci seguivano ovunque

andassimo. Una canzone che ti fa sentire la mancanza dei momenti bellissimi della tua vita che non si ripeteranno più, almeno non cosi ovviamente. La classica canzone che con una lacrimuccia sugli occhi e un bel sorrisone stampato in faccia ti fa dire sospirando...“Bei tempi!”,