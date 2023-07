Ultimo pubblica il nuovo singolo Paura mai: testo e significato

Ultimo ha spiegato il significato della canzone su Instagram: “Paura mai ha la volontà di rappresentare la mia generazione perché so che siamo tutti spaventati da un futuro vuoto”

ultimo: “PAURA MAI ha la volontà di rappresentare la mia generazione” L'artista che sta collezionando successi su successi ha pubblicato il brano Paura Mai, proposto anche nella serie di concerti delle ultime settimane. Dopo il doppio sold out a San Siro, Ultimo ha lanciato la canzone che ha immediatamente fatto centro nel cuore del pubblico. Il cantautore ha spiegato il significato del brano in un lungo post sul profilo Instagram che conta più di tre milioni e mezzo di follower: “Paura mai ha la volontà di rappresentare la mia generazione perché so che siamo tutti spaventati da un futuro vuoto, so che abbiamo tutti paura di ritrovarci con la TV accesa di notte per non sentirci soli in casa”. approfondimento Ultimo, doppio sold out a San Siro: cronaca di una carriera luminosa

L’artista (FOTO) ha proseguito: “Abbiamo paura del silenzio in stanza, perché ci è stato promesso un mondo che non c'è. Perché ci hanno giudicato senza prima parlarci. E allora voglio dire a tutti voi che seppure da fuori sono visto come un ragazzo di successo, vivo ogni giorno con le vostre stesse paure. E voglio dirvi che è normale. È normale a volte guardarsi allo specchio e non riuscire a vedersi... e quando si normalizzano le paure, allora quel futuro vuoto diventa più facile da guardare. Allora quella TV accesa di notte può essere spenta. E se ora è tutto spento, troveremo i colori! Perché sta vita passa, ma amico... non scompare”. approfondimento Musica e concerti, tutti i video

Ecco il testo di Paura Mai di Ultimo: Ho paura che la vita passi e che non possa vivere come vorrei o come voglia ho paura di sentirmi libero, ma in gabbia che quello che perdi per strada poi non torna ho paura che un amico un giorno non risponda lo stesso che abbracciavo forte in una sbronza o paura del silenzio in stanza di te che mi ami e non è più abbastanza, abbastanza Ho paura che mia madre un giorno di novembre mi guardi piangendo, ma senza dire niente ‘sta vita che dal monte ride e se ne fotte di un mondo che brucia e non trova le risposte ho paura del riflesso in uno specchio in vetro perché mi guardo e giuro adesso non mi vedo ho paura senza lei eppure sai non ho paura paura mai di guardarmi dentro quando è buio fuori ora è tutto spento ma troverò i colori e se avrò paura io so che è normale questa vita passa ma non scompare ma non scompare ma non scompare Ho paura di volere un figlio troppo presto oppure che arrivi, ma quando sono vecchio che io sia diventato un altro nel frattempo magari quel vecchio cantante di successo ho paura di un futuro vuoto di cucinare per me solo della tv di notte appesa per non sentirmi solo in casa eppure sai non ho paura paura mai di guardarmi dentro quando è buio fuori ora è tutto spento ma troverò i colori e se avrò paura io so che è normale questa vita passa ma non scompare Paura mai di guardarmi dentro quando è buio fuori ora è tutto spento ma troverò i colori e se avrò paura io so che è normale questa vita passa, ma, amico, non scompare questa vita passa, ma, amico, non scompare approfondimento Ultimo, annunciati nuovi concerti negli stadi per il 2024

