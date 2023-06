La scaletta del concerto di Marco Mengoni a Bari

Ennesima tappa del tour estivo negli stadi del cantante vincitore del Festival di Sanremo, che questa sera arriva in Puglia per abbracciare il pubblico barese

Continua il tour negli stadi di Marco Mengoni , che questa sera arriva a Bari per esibirsi sul palco dello Stadio della Vittoria , dove canterà dal vivo alcune delle sue canzoni più note, affiancate da una serie di novità tratte dal suo ultimo album Materia [Prisma]. Per l’occasione, le porte dello stadio barese apriranno alle ore 17:00 e il concerto comincerà ufficialmente alle ore 21:00.

Il tour estivo

Dopo la data zero di Bibione e i primi concerti a Padova e Salerno, Marco Mengoni approda in Puglia, per esibirsi stasera a Bari e poi proseguire il suo tour estivo nelle diverse città italiane:

1 luglio, stadio Dall’Ara di Bologna

5 luglio, stadio Olimpico di Torino

8 luglio, stadio San Siro di Milano

15 luglio, Circo Massimo a Roma

Un tour estivo di circa due mesi, che ha portato il cantante vincitore di Sanremo a godersi tutto il successo riscosso nel corso dell’inverno, grazie soprattutto all’uscita del brano Due vite. In queste settimane, infatti, le date live di Mengoni si sono dimostrate l’occasione perfetta per consolidare il rapporto tra il cantante e i suoi fans. E la data di Bari non sarà certo da meno.