Nobraino, ecco il singolo Acufeni e poi il 28 giugno parte il tour

Esce il 9 giugno su tutte le piattaforme digitali e in radio “Acufeni” (distribuito da Universal Music Italia), il nuovo inedito dei Nobraino che arriva dopo 6 anni di silenzio discografico. Una canzone nata sull’onda emozionale dei concerti di Bologna che hanno segnato il ritorno della band sulle scene e che descrive la potenza della partecipazione anima e corpo a quel rito quasi orgiastico che è la musica live, quando torni poi a casa pieno di adrenalina, dolorante e con quel persistente fischio nell’orecchio: “Acufeni è una dichiarazione di intenti. Partecipare alla musica in maniera reale, fisica, magari dolorosa, ma infine totale. Ogni intermediazione digitale e virtuale tra chi suona e chi ascolta è bandita da questo brano. La band vuole ripartire dal contatto con la fan base e niente si deve mettere in mezzo. Nessun Producer ha messo le mani su questo brano; Acufeni ha già il suo manifesto: No Quantize! No Synt! No Autotune! Nobraino!”, racconta la band.



Dopo i due incredibili sold out all’Estragon di Bologna del 10 e 11 marzo, i Nobraino hanno annunciato il tour, prodotto e organizzato da Baobab Music e Ethics di Massimo Levantini che, a partire dal 28 giugno a Firenze, porterà in scena il meglio del repertorio della band romagnola, tra le più interessanti e originali degli anni 2000. L’inaspettato e travolgente entusiasmo del pubblico intervenuto a Bologna dopo 5 anni di inattività, ha infatti convinto la band a proseguire il loro viaggio live con una scaletta che comprende una selezione di brani dei loro 5 album, alcune delle loro cover più celebri come “L’italiano”, “Ma che freddo fa” e “Michè”, riscrittura de “La ballata di Michè” di De Andrè. E non mancheranno poi i momenti più teatrali e di intrattenimento affidati all’istrionico frontman della band Lorenzo Kruger, che hanno sempre contraddistinto gli show dei Nobraino in un turbinio di musica, colori ed energia: “Dieci anni fa usciva Disco d’Oro, il disco con cui ci siamo fatti conoscere al grande pubblico. Lo si potrebbe chiamare il decennio breve, dentro è successo di tutto. L’ascesa ai grandi palchi, la tv, la radio, il contratto con la major...poi le solite cose da rock band turbolenta e 5 anni di silenzio. Ora però la voglia di ritornare si è fatta troppo forte e i Nobraino si lasciano tutto alle spalle per salire di nuovo sul palco”.



I biglietti del tour dei Nobraino sono in prevendita su TicketOne: https://www.ticketone.it/artist/nobraino/

La data di Milano è in prevendita anche su DICE: https://link.dice.fm/Z419894525fe e MAILTICKET: https://www.mailticket.it/manifestazione/D936/nobraino



Di seguito il calendario in aggiornamento



28 giugno – Anfiteatro delle Cascine, Firenze

29 giugno – Umbria che spacca, Perugia

15 luglio – Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Roma

21 luglio – Parco della Pace, Servigliano (FM)

27 luglio – Rassegna Estate al Castello, Castello Sforzesco Milano

29 luglio – Suoni di Marche, Treviso

10 agosto – Arena della Regina, Cattolica

29 settembre – VentinoveFest, Cuneo