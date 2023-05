“Mare di lacrime” è il nuovo singolo di Sethu

Un energico twist anni ’60 incontra l’attitudine punk dell’artista, uniti assieme dal gemello e produttore di fiducia Jiz in un fresco brano tanto disilluso quanto spensierato: ecco “Mare di lacrime”, brano che ci farà sicuramente compagnia in questa estate che sta per iniziare. Ma attenzione: non fa affatto piangere, anzi!

Come è nata "Mare di lacrime"

“Mare Di Lacrime è un pezzo che è nato la settimana seguente a Sanremo, siamo andati dritti in studio con Jiz. Eravamo in fissa con i Clash e le canzoni italiane anni ’60, che ascoltavamo senza sosta dalla mattina alla sera. Dopo tutta l’ansia di Sanremo avevamo voglia di fare un pezzo un po’ più leggero, ma sempre nel nostro stile, quindi mi è venuta in mente l’immagine del “mare di lacrime”», racconta Sethu. «Alla fine è uscito questo pezzo ironicamente estivo, ma che in realtà è la metafora di una persona che vorrebbe provare ad adeguarsi a contesti più felici e spensierati, come quelli dell’estate, ma che non sempre ce la fa».