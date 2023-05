KnotFest Italy, debutta in Italia il Festival degli Slipknot

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



KNOTFEST ITALY si svolgerà all’Arena Parco Nord di Bologna domenica 25 giugno 2023. Per la prima volta in assoluto, dopo Stati Uniti, Giappone, Messico, Colombia, Francia, Germania, Finlandia, Cile, Brasile e Australia, anche il nostro Paese ospiterà il famoso festival itinerante creato dagli SLIPKNOT nel 2012 e divenuto, nel corso degli anni, uno degli appuntamenti più rilevanti al mondo. Sul palco, insieme agli headliner SLIPKNOT, ci saranno anche Architects, Amon Amarth, I Prevail (che suoneranno per la prima volta nel nostro Paese), Lorna Shore, Nothing More, Bleed From Within e Destrage.



I biglietti sono in vendita su Ticketone (https://www.ticketone.it/artist/knotfest/) e sono disponibili anche VIP Package che comprendono entrata dedicata, parcheggio privato, accesso al Gold Circle, ingresso al Knotfest Museum, free drink, merchandise dedicato e molto altro. Sarà presente anche il famoso KNOTFEST MUSEUM, elemento fondamentale che contraddistingue KNOTFEST e che raccoglie al proprio interno molti oggetti che raccontano la storia degli Slipknot dagli esordi ai giorni nostri.

Per entrare al Museo sarà necessario possedere il biglietto d’ingresso a KNOTFEST ITALY e acquistare anche il biglietto dedicato all’accesso al Museo disponibile al prezzo di 20€ in prevendita su Ticketone, selezionando l’orario preferito di accesso.



Di seguito gli orari dei concerti:

KNOTFEST ITALY – Arena Parco Nord, Bologna

Domenica 25 giugno 2023

Slipknot 21:30

Architects 19:15 – 20:30

Amon Amarth 17:45 – 18:45

I Prevail 16:15 – 17:15

Lorna Shore 15:00 – 15:45

Nothing More 13:50 – 14:30

Bleed From Within 12:55 – 13:25

Destrage 12:00 – 12:30

Apertura cancelli 10:30



Radiofreccia è la radio ufficiale di Knotfest Italy

Metalitalia è media partner di Knotfest Italy