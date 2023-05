Gioen, le sue "Sfumature" analizzano la fine di un amore: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



“Sfumature” è una canzone che tratta la fine di una relazione. Nel testo è presente un’analisi dei possibili problemi che avrebbero potuto portare la relazione a tale esito. Vengono perciò toccate tematiche come: incomprensioni, divergenze, differenze tra le due parti coinvolte. Il testo inoltre è caratterizzato da numerose metafore. Molte delle quali stanno a rappresentare la visione del protagonista ovvero me, volendo evidenziare quanto spesso esista una via di mezzo (come tra il bianco ed il nero ci sono infinite sfumature). La canzone ha infatti l'obiettivo di far realizzare alle persone che sono le medesime ad avere il controllo della propria vita e che nessun altro dovrebbe avere il diritto di influenzarla negativamente. Dunque è importante capire che è possibile superare una relazione finita, lasciandola alle spalle come un lontano ricordo o come una memoria poco nitida (offuscata) nella mente (“clip” non più ben definite bensì sgranate/sfumate).



Il videoclip di "Sfumature" presenta me come protagonista accompagnato da una ballerina che rappresenta la ragazza coinvolta nella relazione ormai finita citata nella canzone. È stato realizzato con un'ambientazione minimalista, in cui la luce e l'ombra svolgono un ruolo importante nella creazione dell'atmosfera. Il video segue la struttura della canzone, con diverse sequenze che rappresentano le sfumature emotive descritte nei versi. La regia si concentra sulle mie espressioni e quelle della ballerina, ponendo particolare attenzione ai nostri sguardi e movimenti. La scelta di utilizzare una ballerina anziché una modella o un'attrice potrebbe suggerire che il focus del videoclip sia sulla comunicazione del sentimento, piuttosto che sulla narrazione di una storia. Il videoclip sembra voler rappresentare visivamente i temi del testo, concentrando l'attenzione sulla fine della relazione e sulla percezione sfumata dei ricordi del passato. La regia del video sfrutta l'uso di cambi-scena veloci per creare un'atmosfera suggestiva e intensa, che riflette la complessità dei sentimenti descritti nella canzone e le transizioni "glitch" rappresentano la percezione poco nitida dei ricordi del passato. Nel video la mia figura si muove a ritmo della musica, esprimendo il dolore e la rabbia derivanti dalla fine della relazione, mentre la ballerina balla intorno a me, rappresentando la relazione finita e i ricordi che ancora la tormentano. Il modo in cui io la ignora riflette il messaggio che la canzone cerca di comunicare, ovvero: è necessario superare una relazione finita.

La mia passione per la musica nasce grazie a mio padre dj e alle influenze di mia madre organizzatrice di eventi, inizio così a studiare canto alla tenerissima età di 5 anni classificandomi sempre nelle prime posizioni dei contest a cui partecipo ed assicurandomi più volte il primo posto in manifestazione canore emulando Lucio Battisti, David Bowie e Mika tra gli altri. Questo è il messaggio che voglio mandare ai giovani, di essere sempre determinati e che per ottenere un qualunque risultato sono essenziali impegno e dedizione.