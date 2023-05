Oversound Music Festival 2023, la line up completa e tutte le date

“Stiamo investendo molte risorse per portare a Matera un Oversound Music Festival unico, un mix di generi e ospiti che possano garantire un’eterogeneità culturale per soddisfare una vasta gamma di pubblico.” - dichiara Angelo Calculli, tra i direttori artistici di Dogma95.

Un Festival inclusivo che accoglie i più svariati generi, per tutti i palati musicali: dal pop al rap, dal jazz all’alternative hip-hop e al rock progressivo. Un’occasione per poter gustare dal vivo la musica dei più grandi artisti nazionali ed internazionali, all’interno di location suggestive come il Castello Tramontano di Matera, in pieno stile aragonese oppure la Banchina San Domenico dalla quale ammirare il meraviglioso mare di Molfetta.

Luoghi intrisi di storia, arte e cultura, quelli dove prende vita l’Oversound Music Festival che attraverso l’entertainment, punta alla valorizzazione del territorio offrendo agli autoctoni e ai turisti provenienti da tutte le regioni d’Italia e dall’estero, una palette di eventi live imperdibili, ideati ad hoc per offrire a tutte le generazioni una stagione concertistica esplosiva.