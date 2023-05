La scaletta del concerto di Tananai a Roma

Sabato 6 maggio, al Palazzetto dello Sport di Roma, prosegue il tour “Rave, Eclissi Live 2023” di Tananai. Dopo aver partecipato al 73° Festival di Sanremo con il brano Tango, l’artista e producer milanese è ora impegnato in una tournée live tra i più importanti palazzetti italiani. Il tour Rave, Eclissi (prodotto da Friends and Partners) è l’occasione per l’artista di presentare dal vivo i brani più amati dal suo pubblico.

Il debutto nei più importanti palazzetti italiani

Con il live tour del 2023, Tananai sta facendo il suo debutto nei più importanti palazzetti italiani: il 5 maggio l’artista si esibirà al Palapartenope di Napoli raggiungendo il tutto esaurito di biglietti. Tananai è pronto a scatenarsi dal vivo anche nelle prossime tappe, previste per lunedì 8 maggio al Mediolanum Forum di Milano (anche questo appuntamento già sold out), mercoledì 10 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze e infine sabato 13 maggio alla Kioene Arena di Padova. L’esperienza live di Tananai, però, non termina qui, perché continuerà con tante altre tappe nei principali Festival italiani a partire da sabato 24 giugno al Mamamia di Senigallia, passando poi per il Sequoie Music Park di Bologna fino a tantissimi altri appuntamenti ancora.