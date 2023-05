La scaletta del concerto de Il Volo all'Arena di Verona

Seconda serata, quella di mercoledì 3 maggio, dell’evento Tutti per uno in una delle location più belle d’Italia

Dopo il successo della serata dell’1 maggio, questa sera, mercoledì 3 maggio, Il Volo torna all’Arena di Verona per la seconda data dell’evento Tutti per uno, che sarà poi trasmesso su Canale 5 in due diverse serate. Un appuntamento incredibile, che riporta i tre cantanti in una delle location più belle d’Italia, dove si esibiranno per la seconda volta con una serie di successi vecchi e nuovi mutuati dalla loro discografia.

L’evento Tutti per uno

“Grazie Verona, è stato meraviglioso. Nonostante la pioggia ci abbia accompagnato per tutto il live, voi ci avete sostenuti e accolti dall’inizio alla fine con un calore indescrivibile. Siamo tre ragazzi fortunati e vi vogliamo bene. Vi aspettiamo domani, mercoledì 3 maggio, per la seconda data di Tutti Per Uno, sempre qui all’Arena di Verona!”. Così Il Volo ha ricordato al pubblico che questa sera, a partire dalle ore 21, sarà nuovamente ospite del palco dell’arena per un concerto evento che vedrà il trio esibirsi al fianco di amici del panorama della musica e dello spettacolo.

Una serata incredibilmente emozionante, come lo è stata quella dell’1 maggio, che ha riunito attorno ai cantanti de Il Volo un pubblico affettuoso e appassionato. Un’occasione da non perdere per riascoltare i più grandi successi del trio in una location mozzafiato come quella dell’Arena di Verona.