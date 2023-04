La scaletta del concerto di Renato Zero a Livorno

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Renato Zero fa parte di quella ristretta cerchia di artisti che hanno saputo oltrepassare i confini del tempo per diventare immortale. Cinquant’anni di carriera non si costruiscono per caso, i palazzetti, a distanza di decenni dal debutto, non si riempiono solo perché piace una canzone. Dietro Renato Zero c’è un intero mondo fatto di arte e di bellezza, che l’artista riesce a trasmettere attraverso le sue canzoni che non passano mai di moda. Definirlo solo un cantante sarebbe riduttivo, perché Zero è l’antesignano dei performer, un visionario degli spettacoli e dell’intrattenimento. Ogni suo concerto si muove su diversi livelli dell’arte per regalare al pubblico uno vero show memorabile. Proprio su questo principio è stato realizzato Zero a Zero, l’attuale tour che il cantautore sta portando in tutta Italia, dove si registrano già innumerevoli sold-out. Zero a Zero è qualcosa di diverso rispetto ai soliti concerti, è un viaggio introspettivo nella “doppia vita” di Renato Zero, quella di cantautore e quella di libero cittadino.