Ed Sheeran, un concerto a Milano per presentare l'album "- Subtract"

Il biglietto da visti di Ed Sheeran si intitola Boat. L'artista ricorda ai sui fan di parlare "un po’ l'italiano, ma non faccio lezioni della vostra lingua da due anni" e poi passa a - Salt Water, canzone che "ho scritto in un momento in cui pensavo mi fosse accaduta la cosa peggiore di sempre". L'acqua salata che ha bevuto è un riferimento forte e toccante alla morte dell’amico e alla malattia della moglie. Il singolo, già uscito, Eyes closed viene così raccontato da Sheeran: "Il mio miglior amico è morto improvvisamente, ma veramente improvvisamente, solo quattro ore prima gli stavo parlando. Di solito si vive un processo verso la morte, ma non è andata così in questo caso. E non ho voluto crederci finché non ho partecipato al suo al funerale: in quel momento ho compreso che non l’avrei visto mai più. Abbiamo vissuto insieme per tanti anni e pensavo che un giorno sarebbe ricomparso: questa canzone descrive la sensazione di quando esco e penso di rivederlo ma non accadrà". È legata a questa perdita anche Life Goes on: "Quando Jamal è morto volevo che il mondo si fermasse ed è accaduto per qualche giorno a casa; poi tutti sono tornati alla vita ma io non ero pronto e ci ritroviamo a vivere quel momento in cui ci è permesso di star male con la consapevolezza che poi bisogna tornare a vivere la quotidianità. Ecco, io non credo sia giusto: è importante star male ed è importante per tenere viva la memoria, sono mesi che è morto ma resta ancora la tristezza non mi ha ancora abbandonato". È una canzone di formzione End of youth,che il musicista spiega così: "Quando sei bambino ci sono cose che accadono e con le quali devi confrontarti, insomma ti ritrovi a dover affrontare cose grandi che sei ancora piccolo e per questo". Colorblind parla di come si vive una relazione che non ha una sola direzione "ma alterna momenti di passione e altri di rabbia sempre con tante sfumature". La malattia della moglie è protagonista in Sycamore: "A febbraio dello scorso anno mia moglie mi ha chiamato e mi ha detto di avere il cancro. Ora posso dire che in famiglia stiamo tutti bene ma è stato un momento molto difficile e vedere la persona che ami di più attraversare un simile calvario è qualcosa che è difficile da affrontare. Personalmente mi ripetevo nella mente che sarebbe andato tutto bene”. Il respiro liberatorio giunge con No strings che sembra un ritratto a posteriori: "Se riusciremo a superare questo, supereremo tutto. Questo è il mio ricordo del 2022". L'ultimo brano presentato di - (Subtract) è The Hills of Abderfeldy, introducendo la quale si limita a dire che "volevo chiudere l’album con qualcosa di meno triste e più calmo". Sarebbe il momento dei saluti ma il calore del pubblico emoziona Ed che prima di congedarsi regala ai fan Perfect, Bad habits, Shiver e Thinking out loud.

