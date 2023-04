Rach Festival: programma e date dei concerti a Milano

All’Auditorium di Milano il via al Rach Festival per i 150 anni dalla nascita di Rachmaninov; giovedì 13 aprile il Concerto per pianoforte n.1, con Romanovsky alla tastiera!

Giovedì 13 aprile alle ore 20.30 prende le mosse il tanto atteso "Rach Festival", poker di appuntamenti distribuiti in due settimane per festeggiare i 150 anni della nascita del compositore. Dal 13 al 23 aprile l’Orchestra Sinfonica di Milano sviluppa un Festival quadripartito per tracciare un ritratto del grande compositore russo, un programma che passa in rassegna l’integrale dei quattro concerti per pianoforte e orchestra di Rachmaninov. Per l’occasione, alla tastiera Alexander Romanovsky, grande solista, indiscusso talento degli ottantotto tasti, pianista vincitore a soli diciassette anni del primo premio al Concorso Busoni di Bolzano, ospite regolare dei palcoscenici più prestigiosi al mondo. Un grande musicista che ha particolarmente a cuore la produzione di Rachmaninov, onnipresente nel suo repertorio.

Appuntamenti

Così, giovedì 13 aprile alle ore 20.30 prende le mosse il festival col Concerto n. 1 per pianoforte e orchestra in Fa diesis minore op. 1, condito da due gioielli della musica francese del Novecento: la “Petite Suite” di Claude Debussy e “Ma mère l'oye” di Maurice Ravel. Si prosegue domenica 16 aprile alle ore 16, con il Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra in Do minore op. 18, forse la prima opera matura di Rachmaninov. Il Secondo Concerto viene accostato ai magnifici “Études-Tableaux”, saggio di Ottorino Respighi che trascrive per orchestra l'originale pianistico dell'op. 33 e dell'op. 39. La seconda settimana di festival si inaugura giovedì 20 aprile ore 20.30 e vede protagonista il Concerto n. 3 in Re minore op. 30, forse il più conosciuto di Rachmaninov, dopo il successo del film Shine, diretto nel 1996 da Scott Hicks, diventato universalmente conosciuto e riconosciuto dal grande pubblico semplicemente come Rach 3. Domenica 23 aprile alle ore 16 si conclude il Rach Festival con l’ultimo concerto, il Concerto n. 4 in Sol minore op. 40, che ha goduto dei favori del pubblico sin dal suo apparire nel 1927.