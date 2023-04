Cramps Records, un serata in ricordo di Gianni Sassi

Musica

Moltissimi gli artisti italiani che incontreranno i fan in questo inizio di primavera con alcune date a cui è ancora possibile partecipare acquistando i biglietti. Da Paola & Chiara ai Måneskin, da Roger Waters ad Avril Lavigne. Ecco gli appuntamenti da non perdere

Roger Waters suonerà con il This Is Not A Drill Tour il 1 aprile a Milano e il 21-28-29 aprile a Bologna