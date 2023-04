Beatrice Grannò regina dell'alt-folk: da The White Lotus ai concerti

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



RDR MGMT presenta Beatrice Grannò. L'attrice e cantautrice romana, reduce dal successo della serie americana di HBO The White Lotus, annuncia tre date in cui presenterà alcuni inediti del suo nuovo progetto musicale. Il 10 e 11 aprile, rispettivamente a Milano e Bologna, in apertura a Ichiko Aoba e il 29 aprile a Roma, in apertura a Generic Animal. Biglietti disponibili solo sulla piattaforma di ticketing e discovery DICE.



Beatrice Grannò, nata a Roma nel 1993, coltiva da subito la sua passione per il cinema, il teatro e la musica. Appassionata di pianoforte, ukulele e percussioni si iscrive ad un'accademia di musica a Prato. Dopo aver studiato recitazione a Londra, nel 2014 inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo con la serie televisiva RAI Don Matteo alla quale seguono diverse partecipazioni tra le quali Il capitano Maria (2018), Mi chiedo quando ti mancherò (2019), DOC - Nelle Tue Mani (2020) e Zero (2021). La carriera da attrice è consacrata dalla partecipazione nelle serie HBO The White Lotus (2022), in cui ha avuto l'occasione di mettere in luce le sue doti canore.



L'amore per il cinema e la musica hanno segnato il percorso artistico di Beatrice Grannò che sin da piccola unisce l'amore per lo spettacolo a quello per il pianoforte e le percussioni. Le date di Milano, Bologna e Roma rappresentano l'opportunità di ascoltare il suo nuovo progetto di ispirazione alt-folk americano.



Biglietti solo su DICE

10 Aprile - Arci Bellezza, Milano w/ Ichiko Aoba: https://link.dice.fm/hcfb87a2922d

11 Aprile - Locomotiv, Bologna w/ Ichiko Aoba: https://link.dice.fm/g1d2d7fc69b4

29 Aprile - Largo, Roma w/ Generic Animal: https://link.dice.fm/t79c197a504a