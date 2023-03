È morto Rudy Ruzza, lo storico bassista degli Statuto

La morte prima dell'inizio del tour

L'entusiasmo degli Statuto per il live dello scorso gennaio che ha fatto da anteprima a un tour la cui partenza è fissata per il prossimo 25 aprile a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, subisce oggi una battuta d'arresto a causa della morte di Rudy Ruzza il quale era pronto a calcare il palco con i compagni di una vita per riabbracciare i fan in occasione di un anniversario così speciale.

“Devastati dal dolore”, scrivono i membri degli Statuto che hanno scelto un ritratto dell'amico e collega bassista per dare la notizia che non avrebbero voluto dare.