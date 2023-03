svegliaginevra, la rabbia generata dall'amore si chiama Stare con Te

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Stare con Te è il nuovo singolo di svegliaginevra, disponibile da venerdì 31 marzo, il primo per Columbia Records/Sony Music Italy. Oltre 12 milioni di streaming solo su Spotify, due brani selezionati da Netflix Italia e USA e tante date dal vivo, tra cui l'opening dell'intero tour italiano di Jack Savoretti, svegliaginevra è pronta ad incantarci nuovamente con il suo pop elegante e personale. Stare con te è dedicato a chi crede di non valere abbastanza, a chi si lascia abbattere e sopraffare dagli altri, un invito, ed esortazione, ad amare se stessi come punto di partenza per costruire qualsiasi tipo di relazione futura.



svegliaginevra si mette a nudo e mostra le proprie fragilità raccontando una tormentata relazione amorosa. La paura di perdere l'amore si trasforma in rabbia e le incertezze sfociano in paranoie che logorano la fiducia verso il proprio partner: "Stare con te racconta di un amore turbolento che trascina la protagonista in questo vortice di fragilità. La paura che diventa rabbia, l’insicurezza che diventa paranoia. Per chi crede di non valere mai abbastanza, per chi ancora non sa che la vera rivoluzione è amare se stessi più di ogni altra cosa".