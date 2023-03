La scaletta del concerto di Damien Rice al Teatro dal Verme di Milano

Dopo quattro anni, il cantautore torna a suonare nel nostro Paese con due date primaverili prima dell’impegno più corposo della prossima estate Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo A distanza di quattro anni dal suo ultimo concerto, Damien Rice è tornato a suonare nel nostro Paese con due date programmate per i prossimi giorni. Questa sera, mercoledì 29 marzo, il cantautore è atteso al Teatro dal Verme di Milano e poi il 31 marzo sarà protagonista di un’altra serata a Udine, presso il teatro Nuovo Giovanni da Udine. La disponibilità di biglietti per queste due date è fortemente limitata ma chi non dovesse riuscire a concludere l’acquisto dei biglietti o non potesse raggiungere una di queste due città non deve disperare perché il cantautore ha già stilato un primo calendario con alcune date estive che lo renderanno protagonista di numerosi concerti nel nostro Paese a partire da giugno.

Damien Rice a Milano, la scaletta Quattro anni fa, Damien Rice regalò uno spettacolo straordinario al suo pubblico. Infatti, il suo arrivo in ogni location in cui si sarebbe tenuto il concerto veniva effettuato in barca: l’artista sbarcava scenograficamente accolto dalla folla prima di salire sul palco per il concerto. Una modalità che ha entusiasmato il pubblico. Ovviamente il vero cuore dello spettacolo di Damien Rice è sempre stato il suo straordinario feeling con la musica, le canzoni portate sul palco, cantate a squarciagola dai presenti. Damien Rice è uno dei cantautori più empatici col pubblico, le sue interazioni con i fan sono da sempre apprezzate e considerate parte integrante di ogni spettacolo. La scaletta di Damien Rice è stata costruita con grande attenzione e sensibilità proprio per mantenere vivo il feeling con il pubblico e costruire quella comunicazione che supporta il racconto in musica. L’ordine di uscita previsto per le canzoni del concerto al Teatro dal Verme, a meno di cambiamenti dell’ultimo minuto, dovrebbe essere il seguente: Older Chests Delicate Amie Song for Berta Accidental Babies Volcano The Professor & la fille danse Man of the Trees 9 Crimes Astronaut Coconut Skins I Remember Cannonball Cheers Darlin’ Rootless Tree The Blower’s Daughter approfondimento I migliori concerti di marzo 2023

I concerti di Damien Rice in Italia Dopo Milano, Damien Rice si esibirà a Udine e poi proseguirà il suo tour europeo, toccando la maggior parte delle grandi città del Vecchio Continente. Non ci sarà un attimo di pausa per lui, perché sarà una presenza frequente anche nei festival estivi europei, con numerose tappe nel nostro Paese. Per il momento, infatti, le sue esibizioni sono già calendarizzate per le seguenti date: 02 luglio Catania – Villa Bellini – Sotto il Vulcano Fest

05 luglio Caserta (San Tammaro) – Real Sito di Carditello

07 luglio Ostia Antica (Roma) – Teatro Romano

09 luglio Pescara – Teatro d’Annunzio / Pescara Jazz Festival

11 luglio Venezia – Teatro La Fenice

12 luglio Pistoia – Piazza Duomo / Pistoia Blues Festival

14 luglio Bologna – Parco delle Caserme – Sequoie Music Park

15 luglio Gardone Riviera (Brescia) – Anfiteatro Vittoriale / Tener-A-ment GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti