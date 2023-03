Julia Liros, Me Siento Sola significa riprendersi la vita: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Questo video è il terzo del progetto Album Visual e si tratta di scene inedite che fanno parte del music video Me siento sola che ha totalizzato oltre un milione di view. È ambientato tutto in un’unica location, un ambiente soffuso, i ballerini danzano dentro un cubo esagonale interamente costruito con dei led. Questa è la prima canzone che ho scritto, prodotto e interpretato, il genere è il Latin Pop con dembow reggaeton ed è stato molto apprezzato dal pubblico, soprattutto negli Stati Uniti; è in lingua spagnola.



Quando scrivo e creo musica lavoro con diversi software musicali come Logic Pro X; questa canzone mi sta particolarmente a cuore perché ha dato inizio a un mio percorso musicale, dove spero di crescere, collaborare e poter diffondere la mia musica sempre di più in Italia e all’estero. La canzone racconta la fine di una lunga storia d’amore, di una donna che inizia a riprendersi la sua vita, a uscire, divertirsi, frequentare diversi uomini, ma alla fine, preferisce stare da sola. C’è uno “special” in questa canzone rappato dove la protagonista racconta che preferisce rimanere sola piuttosto che continuare a stare con un uomo possessivo, che le ha tolto anni di energie e le ha bloccato la vita. Adesso vuole riprendere la propria esistenza nelle sue mani.