The Bustermoon, quando tutto va male tu canta She's My Girl: il video

Ciao, siamo i The Bustermoon, una band folk-rock che il più delle volte fa musica allegra. Nelle nostre canzoni mettiamo gioia e spensieratezza, anche se non sembrano andare di moda fra i nostri colleghi ultimamente. Il punto è che noi ci riteniamo molto fortunati: non veniamo da contesti disagiati, niente disgrazie familiari o notti in questura. Abbiamo tanti motivi per essere felici e la nostra musica lo dimostra. Ogni tanto ci scappa qualche ballad dal testo più impegnato o sentimentale, ma non scriviamo di politica e non ci interessa schierarci attraverso i

nostri pezzi. La musica per noi è più suono che parole, più finestrino che corridoio, più

divertimento che esposizione – o peggio imposizione – di pensiero. Non a caso ci hanno definiti “figli di una folle fusione fra i suoni della Zac Brown Band e l’attitudine dei Beach Boys” e il nostro inno, che incendia i nostri live e ha superato i 170mila stream su Spotify, si intitola Poppoporopporoppopoporopporoppopoporopporopo.



Oggi siamo molto contenti di presentarvi She’s My Girl, il singolo folk-rock con accenti ska che anticipa il nostro prossimo album e l’inizio di una nuova era per noi: contaminazione con nuovi generi, con la solita spensieratezza che vi farà schioccare le dita a tempo. Al protagonista della breve storia raccontata dal brano va tutto male, vede la sua anima gemella che passeggia mano nella mano con un altro e i suoi amici non hanno soluzioni valide da proporre. Eppure il mood della canzone, sostenuto da un trio di fiati – Gregory Ezechieli al sax, Simone Dabusti alla tromba e Mattia Parenti al trombone – è sfacciatamente reggae e ska, quasi come a dirgli “Fregatene e vai avanti con il tuo sorriso stampato sul volto”. Sono proprio i “Busterhorns” ad aprire il pezzo con un piccolo omaggio a Stevie Wonder, tra i musicisti più apprezzati di sempre nel panorama della musica mondiale, con alle spalle tre matrimoni, nove figli con cinque donne differenti e varie burrascose relazioni sentimentali. Tutto questo dà spunto per la creazione di un videoclip animato che racconta la vicenda passo passo, a partire dal protagonista che scruta i due piccioncini passeggiare felici da lontano con suoi amici. A ricreare la giusta atmosfera sono i colori tenui, una giornata soleggiata e il Golden Gate Bridge sullo sfondo. Nella seconda metà del video appaiono anche i nostri ritratti, illustrati – come tutto il video – da Lorenzo Menini in stile cartone animato, che suonano il brano e si alternano ai balletti sgangherati degli altri personaggi. Il 2023 sarà per noi un anno importante e pieno di impegni fra nuovo album e nuovi tour: seguiteci sui nostri profili Instagram e Facebook per non perdere le tante novità.