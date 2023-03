Torna SanNolo 2023, il festival della canzone di Milano: il programma

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Torna SanNolo 2023, il festival della canzone a Milano. Dopo l’edizione del 2022 che ha ricevuto oltre 180 richieste di partecipazione online e la vittoria di Rossana De Pace con il brano Si Nel Cuore, Non nella Vita, le candidature si sono chiuse ufficialmente il 28 Febbraio arrivando ad oltre 300 adesioni grazie anche alla collaborazione con OpenStage. L’evento si svolgerà da Giovedi 23 a Sabato 25 Marzo 2023 presso il DISTRICT 272 di Via Padova, storico locale cult della night life milanese. Una location non casuale, scelta per ospitare un Festival che vuole diventare appuntamento fisso per gli amanti della musica italiana. Come funziona il festival? Gli artisti in gara verranno suddivisi in due gruppi: un primo gruppo si esibirà durante la serata del 23 Marzo mentre il secondo durante la serata del 24 Marzo. I finalisti, selezionati ogni serata, si esibiranno ancora sabato 25 Marzo durante la finale, al termine della quale verranno decretati i vincitori. Tutte le canzoni dovranno essere inedite al momento dell’iscrizione a SanNoLo 2023 e rimanere tali fino alla loro prima esecuzione nel corso del festival.



A giudicare i cantanti della sesta edizione ci saranno diverse giurie, composte da personalità con competenze e identità differenti. La giuria tecnica Nolo sarà composta tra gli altri da: Bassi Maestro, Paolo Armelli, Petra Loreggian, Undamento. La giuria “Il resto del mondo” vedrà protagonisti un insieme di personalità di spicco del music business italiano come Filippo Giorgi, Filippo Ferrari, Paola di Benedetto, Federico Russo, Malika Ayane, Melissa Greta e molti altri ed infine la "Temutissima Lobby Gay” che sarà formata da tre giudici diversi ogni sera. Quest'anno l'intera produzione dell'evento sarà curata dal GhePensi Mi, locale punto di riferimento per gli abitanti della parte nord di Loreto.



Grazie al main sponsor Cynar i primi 3 classificati riceveranno premi in denaro per un valore complessivo di 3000 euro (primo posto: 1500; secondo posto: 1000; terzo posto: 500). Cynar sposa lo spirito e il tono di voce Mai di Moda della nuova Milano e diventa il main sponsor del festival di SanNolo per l'edizione 2023. Liquore a base di foglie di carciofo, rinomato per la sua doppia anima come amaro e come aperitivo nella versione Spritz, Cynar porterà nel quartiere di NoLo tutta la sua anima irriverente attraverso iniziative live e installazioni fuori dagli schemi. L’unica regola sarà essere orgogliosamente Mai di Moda, essendo semplicemente se stessi e godendosi il momento. Inoltre quest’anno saranno previsti anche una serie di premi tecnici assegnati dalla giuria: tra questi uno showcase nell’auditorum di Radio Popolare - media partner dell'evento insieme a Mi-Tomorrow - una produzione del beat maker Goedi (Asian Fake), un mini tour per i locali di Nolo (Ghepensi MI - Mosso - Ligera), la distribuzione del brano con Capitol Records (Universal) attraverso l'etichetta Gotham Dischi e Orangle Record e una consulenza artistica fornita da Fluido Studio. Il festival è realizzato con il contributo di Fondazione di Comunità Milano, (www.fondazionecomunitamilano.org) che riconosce al festival la capacità di mobilitare il tessuto sociale del quartiere, arricchire l’offerta culturale di prossimità di Milano e offrire un’opportunità performativa di qualità a giovani performer.