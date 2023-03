Ilaria, ci porta al Mare aspettando di aprire per noi la sua Sala Blu

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Dopo l’uscita del brano Amami, la giovane e talentuosa

cantautrice Ilaria pubblica venerdì 24 marzo Mare, il secondo singolo, già disponibile in presave, che anticipa il suo nuovo progetto discografico, Sala blu (Pulp Dischi), in uscita il 28 aprile 2023. Mare, brano potente e delicato, regala all’ascoltatore dei suoni distesi, un’intro che parte in punta di piedi, con il pianoforte che si intreccia alla voce dolce e malinconica di Ilaria, e un continuo crescendo che sfocia poi in un maestoso finale.



Nel testo, la canzone parla del sentimento che si prova quando, finito un rapporto, ci si rende conto di essere proprio una delle cause della rottura e riflette sull’impotenza che ti suscita questa realizzazione, ma anche sulla volontà di voler riallacciare con l’altra persona. Un brano molto intimo e profondo: "Sempre dopo si comprendono le domande e le risposte che sono mancate in un rapporto - racconta Ilaria - ed è difficile andare avanti con addosso i rimorsi. Forse avevo un po’ paura anche di me".



Mare arriva dopo la pubblicazione dell’EP My Name e l’uscita dell’ultimo brano Amami. Entrambi i singoli faranno parte del nuovo progetto discografico di Ilaria, Sala Blu, che raccoglierà anni di disparati ascolti, studi e sperimentazioni. L’artista è infatti ormai pronta a tornare per raccontarsi al pubblico, con passione ed entusiasmo, grazie a una nuova consapevolezza personale e maturità artistica.