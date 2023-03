Comete, Lampi e Tuoni è un amore tra persone diverse ma simili

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Esce oggi, venerdì 10 marzo, Lampi e Tuoni il nuovo singolo di Comete dopo “Salta l’intro”, nella playlist Indie Italia di Spotify. In “Lampi e Tuoni” la voce di Comete emerge con forza dando colore a una ballad che anche nella scrittura mantiene uno stile originale. Il racconto pop di un amore che lascia una traccia perché qualcosa cambia per sempre: “siamo stati tante cose messe insieme male però lo sai quanto ti voglio bene”.



“Questo brano - racconta Comete - prende ispirazione dalle storie che finiscono quando siamo troppo diversi ma poi capita di ritrovarsi a essere simili nei letti vuoti, ed è lì che certi notti si scrivono le canzoni per tornare a camminare da soli, per un amore finito ma soprattutto per se stessi”. Il fermo immagine di una Milano in cui fa freddo e ci si scalda scivolando dentro un cocktail, s’improvvisa una risata anche se dentro il cuore c’è un temporale. Lampi e tuoni che passano velocemente ma che lasciano dentro qualcosa che è cambiato per sempre.