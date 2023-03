Paolo Conte in concerto a Venezia in piazza San Marco il 9 luglio

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Una nuova, incredibile data si aggiunge al tour del celebre cantautore Paolo Conte che domenica 9 luglio 2023 si esibirà nella splendida Piazza San Marco a Venezia. Dopo lo straordinario live al Teatro alla Scala di Milano, che ha registrato il tutto esaurito a poche ore dalla messa in vendita, Paolo Conte, icona indiscussa della musica cantautorale non solo italiana, ma anche internazionale, torna live in Piazza San Marco, uno dei luoghi più splendidi e prestigiosi d’Italia, a distanza di 14 anni dal concerto del 31 luglio 2009 insieme all’Orchestra Sinfonica di Venezia. Durante l’evento Paolo Conte regalerà al pubblico uno spettacolo nuovo, esibendosi con la speciale scaletta, con cinque brani diversi, presentata per la prima volta durante il concerto alla Scala.