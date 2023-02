Eurovision, i cantanti semifinalisti di Una Voce per San Marino 2023

L’Eurovision Song Contest 2023 andrà in scena a Liverpool. Se per l’Italia gareggerà Marco Mengoni, la partita è ancora aperta per San Marino. Chi rappresenterà il Paese? A decretarlo sarà il concorso Una voce per San Marino

I super favoriti sono gli Eiffel 65 , ma sono ben 106 i semifinalisti di Una voce per San Marino (le iscrizioni sono state 1.100, da 37 diversi Paesi). Divisi in quattro gruppi, gli artisti gareggiano in quattro serate (da lunedì 20 a giovedì 23 febbraio) per provare ad accedere alla finalissima , in programma sabato 25 al Teatro Nuovo di Dogana . Ovviamente, solo uno sarà il vincitore, e potrà dunque rappresentare San Marino all’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest.

Una voce per San Marino, i nomi noti

Tra i semifinalisti di Una voce per San Marino troviamo nomi notissimi del panorama musicale. Le previsioni danno (quasi) per certa la vittoria degli Eiffel 65, gruppo che ha fatto la storia della dance nei primi anni 2000 con le loro Blue (Da Ba Dee) e Too Much of Heaven. E poi l’icona dance Neja, alias Agnese Cacciola, che si esibirà con la Luca Guadagnini Band. Il cantautore Massimo di Cataldo formerà un inedito duo con la Iena Andrea Agresti mentre, in gara, si vedranno anche il trombettista Roy Paci, Stefano d’Orazio dei Vernice, il rapper Laioung e l’ex GF Vip Francesco Monte.

Tanti i nomi provenienti dai reality show troviamo Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor nell’anno dei Maneskin, e tanti talenti cresciuti alla corte di Maria De Filippi: il rapper Moreno, Deborah Iurato, Manuel Aspidi, Ellynora, Le Deva (trio al femminile formatosi proprio durante il talent), Thomas e Luna Palumbo. Arrivano da X Factor anche Camille Cabaltera, NeVruz, Silver e Lorenzo (Palmè) Palmerini del gruppo Flexx.

Attesi infine il vincitore di Deutschland Sucht den Superstar Daniel Schumacher ed Edoardo Brogi, vincitore del Coca Cola Future Legend 2019. Al fianco degli italiani, tanti partecipanti stranieri (molti dei quali visti già all’Eurovision): l’australiano Alfie Arcuri che gareggiò per Cipro nel 2020, Ciro de Luca (ex Todomondo), Eliza G e Ronela.