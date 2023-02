I Pooh tornano a suonare insieme a San Siro

Biglietti in prevendita

I biglietti per l’evento “Pooh – Amici per Sempre”, prodotto e organizzato da Friends & Partners, sono in prevendita da martedì 7 febbraio su Ticketone, Ticketmaster e nei punti vendita abituali. Così come a Sanremo, la nuova reunion sarà anche una grande occasione per ricordare Stefano D’Orazio, batterista della band scomparso nel 2020.