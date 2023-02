In attesa del ritorno sul palco del Teatro Ariston, Elodie ha pubblicato il nuovo singolo Purple in the Sky, tra gli autori anche Mahmood. La canzone è contenuta all'interno del disco Ok. Respira in uscita venerdì 10 febbraio .

Nonostante manchino pochi giorni all’inizio della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo , Elodie ha deciso di distribuire un nuovo inedito tratto dal disco in arrivo a breve. Purple in the Sky è stata scritta dalla cantante, Mahmood e Davide Petrella con le musiche di Dardust .

approfondimento

Elodie racconta un po' della sua vita in Sento ancora la vertigine

Ecco il testo di Purple in the Sky di Elodie:

Scuse, ballo senza voce

sento la tua voce che piano si porta vicino a me

tu mi facevi sentire invisibile,

sola lontana da Roma

l’illusione di stare bene se dico la verità

quando allo specchio mi vedo cambiata

Luci verde aurora boreale

mani fredde non mi allontanare

se hai paura non dimenticare

me lo hai detto tu che tutto torna uguale

me lo hai detto tu

Cento luci viola nella sera, purple in the sky

oggi voglio danzare nell’aria, nell’aria

anche se pensavo a te stasera

anche se sparirai, nell’aria, nell’aria, nell’aria

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu nell’aria, nell’aria, nell’aria

Prima di Sirio

Scuse, inchiostro sulle cose

notti nero pece sei come la cima dell’Everest

come un pensiero lanciato nell’etere

grida, mescolo una soda

una stanza vuota, l’ennesimo albergo di una città

che non sa niente di come mi sento ma

Luci verde aurora boreale

mani fredde non mi allontanare

se hai paura non dimenticare

me lo hai detto tu che tutto torna uguale

me lo hai detto tu

Cento luci viola nella sera, purple in the sky

oggi voglio danzare nell’aria, nell’aria

anche se pensavo a te stasera

anche se sparirai, nell’aria, nell’aria, nell’aria

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu nell’aria, nell’aria, nell’aria

Prima di Sirio

Luci spente, non guardarmi male

vieni qui fammi precipitare

se hai paura non dimenticare

non si vede Sirio non so dove andare

non so dove andare

Cento luci viola nella sera, purple in the sky

oggi voglio danzare nell’aria, nell’aria

anche se pensavo a te stasera

anche se sparirai, nell’aria, nell’aria, nell’aria

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu nell’aria, nell’aria, nell’aria

Prima di Sirio

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu nell’aria, nell’aria, nell’aria