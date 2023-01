OTR, un Rap di qualità (feat Ice One) tra passato e presente: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Questo disco raccoglie alcuni pezzi che erano in archivio da diverso tempo come “Potàla”: un beat prodotto da DJ Sandal nel 2015 con un sample ipnotico su cui abbiamo ricamato un rap introspettivo, ricco di flash, citazioni e similitudini. O “Il vero rap” su beat di DJ Shocca del 2018, con una serie di punch line in cui facciamo il punto della situazione su cosa vuol dire per noi “far bene il rap per far bene al rap”. Senza compromessi fino alla fine come ci ricorda la citazione della poesia del poeta Salvatore Quasimodo “ed è subito sera” in chiusura di entrambe le strofe. Altri pezzi sono stati scritti nel periodo “sospeso” della pandemia, che ha costretto il mondo intero a riflettere sulle proprie priorità e sul proprio stile di vita. In quei mesi abbiamo approfittato della pausa forzata per risentirci con Esa e DJ Vigor scambiandoci beat, sample per gli scratch e annotare qualche rima. Appena è stato possibile rivederci in studio a Milano abbiamo fissato un appuntamento settimanale e registrato diverse tracce come “Fiore di Loto”: una potentissima di base di Esa nei panni di Capitan Futuro o la title-track “Splendente”. Abbiamo scelto questa traccia come manifesto, nonostante il periodo tutt’altro che brillante appena superato. Gli OTR erano e restano comunque degli ottimisti, la visione distruttiva e distopica del futuro la lasciamo ai film. Questa musica è stata per noi “Rap salvagente in un mare di niente”, e a molti amici l’Hip-Hop ha salvato la vita, aprendo delle strade impensabili all’inizio di quest’avventura. Ad aiutarci nella stesura della versione definitiva del disco è intervenuto anche DJ Skizo portando i suoi suoni, le sue atmosfere cupe, tese o un po’ melanconiche come in “Crisi di Identità” una sorta di seduta psicanalitica in cui facciamo un bilancio del nostro trascorso rivendicando con fierezza ciò che abbiamo fatto senza rinunciare alla nostra identità. O in “Quest’è guerra” una versione 2.0 del classico di Gente Guasta “Lotta Armata”, in cui dimostriamo che le armi dell’Hip-Hop che usiamo sono ancora ben affilate. Ed è bene avere sempre un poco di “cazzimma” come cantiamo in un’altra traccia sempre prodotta da Skizo AKA Godzilla. Non si può non ricordare e ringraziare due featuring d’eccezione: Tormento che è tornato con noi “Sotto queste Stelle” raccontando la sua esperienza agli albori dell’Originale Trasmissione del Ritmo (significato dell’acronimo OTR NdA) in un pezzo in puro stile storytelling. Poi Toni L da Heidelberg, MC tedesco di origine italiana conosciuto alle prime jam internazionali nei ’90 e già sul disco “Dalla Sede”, ora in veste di funk joker inossidabile anche lui dopo trent’anni ancora in giro ad animare mille feste. Infine il pezzo di cui abbiamo appena realizzato questo videoclip “Rap di qualità” è su beat dello storico produttore romano DJ Ice One, riconoscibile con la sua ruvidezza di cassa e rullante e l’incalzare del ritmo che fa partire in automatico il su/giù della testa. Le immagini in bianco e nero firmate da Carlos Gasparotto hanno come protagonisti noi quattro in uno scenario minimale. Due microfoni, due giradischi, beat e rime sono la nostra scenografia che ci fa da cornice. Semplicità old school in tutto e per tutto.