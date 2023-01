Pilote, tra fascino e ingenuità porta in tour in Italia Entropic Heart

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Dal 18 gennaio in Italia arriva Pilote, progetto solista synthpop della polistrumentista Christelle Armenio, per presentare il disco Entropic Heart (Antartic Records), registrato e mixato da Ayumu Matsuo e Thibaut Reyrolles c/o lo Studio LaVache, e masterizzato da Chris Gerhinger (Adele, Dua Lipa, Tame Impala) c/o lo studio Sterlingsound di New York.



18/01 - Caffè Letterario - Roma

19/01 - Bottega Cilentana - Paestum (SA)

20/01 - Arci Km 124 - Santeremo in Colle (BA)

21/01 - Punk Tank - Napoli

22/01 - Monkey - Battipaglia (SA)

24/01 - Orso Bianco - S. Piero in Bagno (FC)

26/01 - Donka - Parma

27/01 - The Family - Albizzate (VA)



Pilote, progetto solista synthpop della polistrumentista Christelle Armenio, che attraverso la sua voce delicata e synth sognanti, propone una musica gioiosamente nostalgica che si distingue per le melodie decisamente pop. Influenzata da artisti come Air, Kate Bush, Bjork, Au Revoir Simone e Fleetwood Mac, la sua musica può essere descritta come una collisione atmosferica tra fascino e ingenuità. Sempre attiva live, ha suonato in Francia, Svizzera, New York e condiviso il palco con Feu! Chatterton, Yumi Zuma, The Pains of Being Pure of Heart, Motorama e Still Corners, nel 2021 è stata in tour in Germania come open act degli Aaron. Anticipato dal video Try To Explain, il 21 ottobre 2022 ha pubblicato l'album "Entropic Heart" (Antartic Records).