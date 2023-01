Ultimo, il nuovo album si intitola Alba ed esce il 17 febbraio

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



In uscita venerdì 17 febbraio Alba, il nuovo album di Ultimo, il secondo prodotto dalla sua etichetta Ultimo Records. Da oggi disponibile il preorder del disco. Ultimo, 55 dischi di platino e 18 dischi d’oro, sarà in gara con l’omonimo brano alla 73ª edizione del Festival di Sanremo, che si terrà dal 7 all’11 febbraio.



Il cantautore tornerà live a luglio con il tour Ultimo Stadi 2023 “La Favola Continua…”, prodotto da Vivo Concerti. La tournée, per la quale sono già stati venduti oltre 250.000 biglietti, partirà dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro il 1° luglio (data zero), proseguirà allo Stadio Olimpico di Roma il 7 (sold out), 8 (sold out) e 10 e si concluderà allo Stadio San Siro di Milano, il 17 e 18 luglio.