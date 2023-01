Pietro Nico, la storia di un hairstylist attraverso una playlist

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Antonello Venditi – Che fantastica storia è la vita

Questa canzone mi fa riflettere molto sulla vita e sul mio percorso. E’ una di quelle canzoni che mi mette di buon umore mi fa capire, quanto sia difficile e allo stesso

tempo fantastica la vita che, nelle sue avversità, accomuna tutti noi.

Renato Zero – Più su

Una delle più belle canzoni italiane, ti arriva dritto al cuore. Un vulcano di emozioni e

di ricordi. La mente vola al periodo che ha segnato un cambiamento molto importante per me, ovvero quando mi sono trasferito dalla Puglia a Milano, rivoluzionando la mia vita e il mio percorso lavorativo. Un testo da brividi che spinge sempre ad andare più su, oltre i propri limiti.

Lucio Dalla - La sera dei miracoli

Pura poesia. La voce di Lucio mi faceva compagnia nelle mie prime notti

milanesi. Per me si apriva un nuovo capitolo. Milano e le sue luci, la sua energia e la sua frenesia, mi metteva timore ma mi spronava ad essere più forte.

Eminem - Lose Yourself

Nella mia playlist da sempre, mi accompagna in ogni momento della mia vita,

soprattutto quando devo prendere delle decisioni importanti. Mi trasmette energia e positività. E’ un inno a non mollare. Mi trasmette energia e positività.



Peppino di Capri- Saint-Tropez Twist

Peppino mi riporta alle mie amate notti capresi, la piazzetta e i faraglioni. Una città speciale avvolta da una magia unica e meravigliosa. L’aria che si respira a Capri e

inimitabile.



Ac Dc – Thunderstruck

Questo brano mi riporta a una delle mi più grandi passioni, le moto. In autostrada, i

pensieri che volano via, l’adrenalina che sale e i lunghi viaggi. Quel vento che ti scompiglia i capelli ma tu sei felice.



Collio - Gangsta's Paradise

Il suo inconfondibile stile mi riporta agli anni 90, la mia adolescenza tra

spensieratezza e sogni. La fase della vita più Serate indimenticabili che resteranno indelebili nella mia mente.



Stevie Wonder – I Just Called to Say I Love You

I sentimenti, ninfa vitale. Quel soffio vitale che, detto alla Dante, ‘move il sole e l’altre stelle. Muove il mondo, muove tutto. Una carica di emozioni che ti trasportano in un’altra dimensione.



Ivana Spagna – Il cerchio della vita

Chi non ha mai cantato questa canzone da piccolo? Amavo il re leone, era il mio cartone animato preferito. Ricordo quando da bambino insistevo per riguardarlo altre mille volte con la mia famiglia.



Domenico Modugno - Tu si 'na cosa grande

Una delle canzoni più romantiche e belle del nostro panorama musicale. La dedica alla persona che amo. L’amore ci nutre e ci salva. Ti prende per mano e ti accompagna

alla scoperta della vita.