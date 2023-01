Amici 22, la tracklist della compilation da Angelina a Wax

Dal 10 gennaio al via le prenotazioni per l’album Full out: nove i brani inediti dei concorrenti

Continua l’evoluzione di Amici di Maria De Filippi , la talent school più nota della televisione italiana, che da due decenni sforna talenti artistici. I cantanti che si presentano nella scuola sono sempre più tecnici e pronti ad affrontare il mercato discografico e lo dimostrano i tanti successi raggiunti dagli allievi della scuola nel corso degli anni. Si possono citare Emma e Alessandra Amoroso , due straordinarie interpreti della musica italiana, ma anche Irama, per citare un altro cantante. A livello di ballerini, la scuola ha preparato grandi talenti del calibro di Elena D’Amario , una delle ballerine italiane contemporanee più apprezzate all’estero, ma ha fatto parte della scuola come ballerino anche Stefano De Martino, oggi affermato conduttore dopo aver interrotto la carriera nel mondo della danza. Proseguendo la tradizione di Amici, anche quest’anno è pronta a uscire la compilation degli inediti dei cantanti, già disponibile in pre-order.

Dal titolo Full out, la compilation di Amici quest’anno è costituita da nove brani corrispondenti agli inediti presentati dai cantanti fin qui, da quando è iniziata la nuova stagione. Sono stati gli stessi alunni a scegliere il titolo dell’album. Sono assenti dalla compilation, com’era immaginabile, i brani di Jore e Valeria, che sono entrati nella scuola recentemente e non è stato possibile inserirli nella compilation. La tracklist completa del nuovo disco di Amici è la seguente:

Dettagli sulla compilation di Amici

GUARDA ANCHE

Tutti i video su musica e concerti

La compilation di Amici uscirà ufficialmente il 27 gennaio ma sarà disponibile in preorder già da domani, martedì 10 gennaio. L’acquisto anticipato del prodotto non darà solo diritto all’ottenimento prioritario del disco ma anche l’accesso a un evento esclusivo al quale potranno partecipare esclusivamente quelli che avranno acquistato il disco in preorder. Non sono stati resi noti i dettagli, che verranno rilasciati a breve: chi effettuerà l’acquisto non dovrà fare altro che seguire le indicazioni che verranno date sui canali social Witty Tv e di Amici: nelle prossime settimane verranno fornite tutte le info necessarie per partecipare.