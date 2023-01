Il gatto di Taylor Swift ha una fortuna di 97 milioni di dollari

Novantasette milioni di dollari, questa è la fortuna di Olivia Benson. Come ricostruito, All About Cats ha analizzato le statistiche social e le attività lavorative degli animali, nel caso di Olivia spot e videoclip musicali di Taylor Swift . Il magazine ha dichiarato: “Olivia ha trovato il successo fuori dal mondo degli influencer di Instagram”.

All About Cats ha indicato gli impegni che avrebbero permesso al felino di diventare così ricco: “Numerosi video musicali, ha realizzato la sua linea di merchandise e ha fatto alcuni cameo in spot ad alto budget”.

Tra le canzoni più celebri di Taylor Swift troviamo Shake It Off, Blank Space, Look What You Made Me Do e You Need to Calm Down.